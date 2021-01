Mrzlo bo, sneženje bo ponehalo #video

Danes bo v severnih in zahodnih krajih delno jasno, drugod bo sprva še pretežno oblačno. Rahlo sneženje na jugu bo dopoldne ponehalo. Popoldne in zvečer se bo od severozahoda postopno jasnilo. Na Primorskem bo dopoldne še pihala zmerna do močna burja, popoldne pa bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem do 6 stopinj Celzija.