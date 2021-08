Večino delfinov slovenske populacije videvajo že leta vsako leto zapored, kljub temu, da se redno premikajo v sosednje hrvaške in italijanske vode. Ta prostor, torej slovenski vključno z okoliškimi vodami, je njihov stalni dom. Na tem območju živijo skozi celo leto in ne delajo sezonskih selitev na drugi del Jadrana.

Foto: Morigenos

Slovensko morje, v katerem je stalno prisotnih približno 150 delfinov, ima prvega letošnjega delfinjega mladiča. Tega je pred približno mesecem dni opazilo društvo Morigenos, ki slabih 20 let preučuje in spremlja delfine. Predsednik društva Tilen Genov upa, da bodo mladiča videvali tudi v prihodnje, prvo leto je namreč za mladiče najbolj kritično.

Kot je pojasnil Genov, to sicer ni edini mladič v slovenskem morju, a je prvi letošnji. Opazili so ga pred približno mesecem, starega le nekaj dni. Do takrat so večinoma videvali lanske ali starejše mladiče.

"Upamo sicer, da ga bomo videvali še v prihodnje. Prvo leto je namreč najbolj kritično za te živali. Če preživijo prvo leto, je verjetnost dolgoročnega preživetja veliko večja," je pojasnil.

Mladič še nima imena, tega delfini dobijo kasneje, ko po Genovovih besedah pridobijo praske, zareze in brazgotine. Po teh naravnih oznakah, ki jih pridobijo bodisi skozi igro bodisi skozi boje, jih namreč prepoznavajo oz. ločijo od ostalih delfinov.

Delfini v slovenskem morju. Foto: Morigenos

Tega mladička bodo tako zaenkrat lahko poznali preko mame. "Če bo dobil dovolj oznak, preden se od nje osamosvoji, kar bo verjetno čez dve do štiri leta, potem bo dobil svoje ime in s tem identifikacijsko oznako. Če pa teh oznak ne bo dobil, preden se osamosvoji, bo tako rekoč izginil z našega radarja," je dejal poznavalec delfinov in dodal: "Upamo, da bo do takrat dovolj prepoznaven."

Ko so v društvu pred slabimi 20 leti začeli z raziskavami, po njegovih pojasnilih niso prav dosti vedeli o delfinih na tem območju. Splošno mnenje je bilo, da se te živali pri nas redko pojavljajo. "Danes vemo, da to populacijo tvori približno 150 živali, ki so tu prisotne celo leto," je dodal.