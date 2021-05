Slovenijo zajeli močni nalivi. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zbudili smo se v deževno jutro. Ob prehodu hladne fronte so v prihodnjih urah predvsem v severni Sloveniji možni krajevno močni in dolgotrajni nalivi ter nevihte. Agencija za okolje je za severovzhod in severozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo.

Nalivi so včeraj že povzročali težave v Pomurju. Na območju Gornje Radgone se je okrepila tako imenovana supercelična nevihta, ki je poleg naliva prinesla tudi večjo količino sodre in drobne toče.

Na območju Gornje Radgone se je okrepila supercelična nevihta, ki potuje v smeri Pomurja.



Nevihto lokalno spremlja močan, silovit naliv z močnejšimi sunki nevihtnega piša. Krajevno je možna toča, lahko tudi nekoliko debelejša!



Radar: ARSO

Udari strel: https://t.co/DBexVGKPyV pic.twitter.com/RNOMWSzg3D — Neurje.Si (@NeurjeSi) May 16, 2021

Dež z nevihtami se je v noči iz nedelje na ponedeljek razširil čez večji del Slovenije. Po napovedih vremenoslovcev agencije za okolje (Arso) bo dež do popoldneva ponehal, razjasnilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem se bo ogrelo do 21 stopinj Celzija.

Naraščanje rek in možnost zemeljskih plazov

Ob nalivih se bo vodnatost rek povečala do velikih pretokov. Posamezne reke na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem, zlasti v porečju Dravinje, se lahko razlijejo na izpostavljenih mestih ob strugah. Ob nalivih lahko hitro narastejo manjši vodotoki in hudourniki.

Zaradi večjih količin padavin je povsod po državi, predvsem pa v severozahodni in severovzhodni Sloveniji, povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov.

Dežnik bo ta teden naš zvesti spremljevalec

V torek bo pretežno jasno, ponekod po nižinah lahko zjutraj nastane megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

V noči na sredo bodo padavine spet zajele vso Slovenijo in do srede zjutraj večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala burja. Čez dan bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi plohami in nevihtami. V četrtek bo dopoldne povečini sončno, popoldne pa bo še nastalo nekaj ploh ali neviht.