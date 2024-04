Slovenijo je na skrivaj obiskal človek Putinovega najožjega kroga

V Sloveniji se je pred dnevi mudil Viktor Zubkov, nekdanji ruski premier in podpredsednik ruske vlade pod Vladimirjem Putinom, razlog njegovega obiska naše države pa je neznan, poroča medij Necenzurirano. Obisk 82-letnega Zubkova, sicer predsednika upravnega odbora največjega ruskega podjetja, plinskega giganta Gazprom, je po navedbah portala sicer koordiniralo rusko veleposlaništvo v Sloveniji.

Človek, ki mu Vladimir Putin zelo zaupa

Viktor Zubkov je bil predsednik ruske vlade med septembrom 2007 in majem 2008. Ko je Vladimir Putin po dveh mandatih na položaju predsednika Rusije mesto začasno prepustil Dmitriju Medvedjevu in za štiri leta postal ruski premier, je Zubkova imenoval za prvega podpredsednika svoje vlade. Maja 2012 je bil zelo kratek čas še enkrat vršilec dolžnosti ruskega predsednika vlade, nato je mesto prepustil Dmitriju Medvedjevu, ruski predsednik pa je takrat znova postal Vladimir Putin.

Zubkov je že skoraj 16 let, od svojega imenovanja na mesto prvega podpredsednika ruske vlade, tudi ena ključnih oseb največjega ruskega podjetja po tržni kapitalizaciji, plinskega velikana Gazprom, pri katerem zaseda položaj predsednika upravnega odbora.

Vladimir Putin in Viktor Zubkov se sicer poznata že zelo dolgo. Zubkov je z njim delal že pred več kot tremi desetletji v Sankt Peterburgu, ko pa je Putin postal predsednik Rusije in se ustalil v Kremlju, mu je v Moskvo sledil tudi Zubkov.

Viktor Zubkov je bil leta 2000 med drugim eden redkih povabljencev na praznovanje Putinovega rojstnega dne. Foto: AP / Guliverimage

Kot piše portal Necenzurirano, razlog oziroma razlogi, zakaj je Viktor Zubkov pred dnevi obiskal Slovenijo, niso znani, špekulirajo pa, da bi lahko bil njegov prihod v našo državo povezan s plinskimi posli, zaradi katerih je v preteklosti že prihajal v okoliške države, na primer na Madžarsko, ali pa je Slovenijo izbral za lokacijo morebitnega srečanja z ljudmi iz drugih držav.

Gazprom, kjer ima Zubkov kot predsednik upravnega odbora eno glavnih funkcij, ima po navedbah medija Necenzurirano trenutno namreč težave v dveh sosedah Slovenije, v Avstriji in na Hrvaškem.

V Avstriji del politike namreč tamkajšnjega trgovca z naftnimi derivati OMV poziva, da bi moral prekiniti pogodbo z ruskim plinskim velikanom, ki je sicer veljavna še več kot 15 let. Kar zadeva Hrvaško, Gazprom toži tamkajšnjo energetsko družbo PPD, ker naj ta ruskemu podjetju ne bi plačala 320 milijonov evrov za dobavo plina.

Vladimir Putin in Viktor Zubkov aprila 2008 Foto: Profimedia

Pri Necenzurirano sicer opozarjajo tudi na domneven 140 milijonov evrov vreden škodni zahtevek, ki ga je proti Gazpromu na arbitražno sodišče lani vložilo slovensko podjetje Geoplin. Čeprav se je pogodba med Geoplinom in Gazpromom iztekla šele lani, je Gazprom dogovorjene količine plina, ki bi ga moral dobaviti slovenskemu podjetju, začel krčiti že kmalu po ruski invaziji Ukrajine.

Putinov človek k nam po tem, ko je Slovenija izgnala ruskega diplomata

Viktor Zubkov je sicer Slovenijo obiskal manj kot dva tedna po datumu, do katerega je moral našo državo zaradi propagandnih aktivnosti zapustiti vojaški ataše na veleposlaništvu Ruske federacije v Sloveniji Sergej Lemešev.

Slovensko zunanje ministrstvo je pred slabimi tremi tedni namreč sporočilo, da je ruskega diplomata, ki je opravljal aktivnosti, neskladne z njegovim diplomatskim statusom, v skladu z 9. členom dunajske konvencije o diplomatskih odnosih razglasilo za nezaželeno osebo.

Številne evropske države so od začetka ruske invazije v Ukrajini februarja 2022 diplomatske predstavnike Moskve razglasile za nezaželene ali pa so zahtevale zmanjšanje ruskih diplomatskih misij. Na fotografiji veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji. Foto: STA

Lemešev je deloval kot namestnik vojaškega atašeja na ruskem veleposlaništvu v Ljubljani, za izgon pa so se odločili zaradi povečanja ruskih propagandnih aktivnosti zoper slovenske narodne interese. Po neuradnih informacijah je pri tem sodelovalo več sto Rusov. V okviru aktivnosti so kritizirali slovensko zunanjo politiko in opravičevali rusko agresijo na Ukrajino.

Kot smo na Siol.net poročali prejšnji teden, je Sergej Lemešev po naših neuradnih informacijah za širjenje ruske propagande v kuvertah delil podkupnine, enako je za izdajanje tajnih informacij plačeval tudi svoje vire.