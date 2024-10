Sloveniji 257 milijonov evrov iz sklada za okrevanje

Slovenija je danes prejela izplačilo tretjega zahtevka za plačilo sredstev evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 257,7 milijona evrov. Skupaj z današnjim plačilom je Slovenija za izvedbo načrta doslej prejela 1,1 milijarde evrov oziroma 41 odstotkov vseh sredstev za okrevanje in odpornost po pandemiji covida-19, ki so državi na voljo do konca leta 2026.

Evropska komisija je danes izplačala 141,6 milijona evrov nepovratnih sredstev in 116,1 milijona evrov posojil, ker je ocenila, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh osem mejnikov, povezanih s četrtim obrokom nepovratnih sredstev in drugim obrokom posojil, so sporočili z ministrstva za finance.

Tretji zahtevek za plačilo je po navedbah ministrstva zajemal pomembne korake pri izvajanju štirih reform in štirih naložb. Med drugim je vlada v javno posvetovanje poslala predlog pokojninske zakonodaje, uveljavljen je bil Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu, izbrani so bili projekti za izgradnjo energetsko učinkovitih stavb izobraževalnih ustanov in oddana naročila za gradnjo novih ustanov za institucionalno varstvo.

Boštjančič: Časovnica je zelo tesna

"Smo v najintenzivnejši fazi izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost. Vse napore vlagamo v realizacijo zastavljenih mejnikov in ciljev na načrtovanih ukrepih. Današnja novica je dobra spodbuda in potrditev dosedanjih prizadevanj. A časa za počitek ni. Časovnica za izvedbo načrta je zelo tesna. Reforme in naložbe moramo zaključiti najkasneje do konca avgusta 2026. S ciljem maksimalne realizacije razpoložljivih evropskih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost smo trenutno med drugim tudi v procesu pregleda vseh še neizvedenih ukrepov. Če bomo skupaj z Evropsko komisijo ocenili, da so za optimizacijo uspešnega izvajanja načrta potrebne dodatne prilagoditve ukrepov, jih bo vlada tudi uradno predlagala," je ob izplačilu povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želi država ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji ter prispevati k ciljem evropskega načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Z načrtovanimi ukrepi bo država do leta 2026 podprla dolgoročno trajnostno rast in naslovila izzive zelenega ter digitalnega prehoda. NOO je podlaga za koriščenje sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši del evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, in sredstev za doseganje ciljev načrta REPowerEU.

"Na terenu se odvijajo številni projekti, ki bodo imeli učinek na dobrobit državljank in državljanov ter na razvoj države. Država je končnim prejemnikom od začetka izvajanja načrta do danes izplačala dobrih 570 milijonov evrov. Glavnina letošnjih izplačil je bila namenjena projektom na področju gospodarstva, turizma in športa ter železniške infrastrukture. Projekti ustvarjajo vse več izdatkov, zato je priliv sredstev zelo dobrodošel. Večji projektni izdatki pomenijo napredek na naložbah, kar je naš skupni cilj. Kmalu bodo namreč prišli v ospredje zahtevki za plačila, ki bodo vsebovali tudi mejnike in cilje, povezane z uspešnostjo izvajanja naložb,« pa je izplačilo zahtevka komentiral direktor Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost Josip Mihalic.

Sloveniji doslej 1,1 milijarde evrov

Skupaj z današnjim plačilom je Slovenija za izvedbo načrta doslej prejela 1,1 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost – finančno najobsežnejšega dela evropskega svežnja za okrevanje NextGenerationEU. Gre za 673 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 426 milijonov evrov posojil. To je 41 odstotkov vseh sredstev za okrevanje in odpornost, ki so državi na voljo do konca leta 2026.