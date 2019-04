Slovenija lani s 337 milijoni evrov javnofinančnega presežka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraženo v deležu bruto domačega proizvoda (BDP) je javnofinančni presežek leta 2018 znašal 0,7 odstotka. Dolga države pa je bilo tudi po novih izračunih konec leta 2018 za 32,23 milijarde evrov oz. 70,1 odstotka BDP.

Pred letom 2018 so slovenske javne finance presežek ustvarile le v letu 2017. Dosegel je minimalnih pet milijonov evrov oz. 0,01 odstotka BDP.

Za letos načrtujejo še večji presežek

Po napovedih finančnega ministrstva naj bi slovenske javne finance tudi v letu 2019 ustvarile presežek, in sicer v višini 394 milijonov evrov oz. 0,8 odstotka BDP. Dolg države pa naj bi se do konca leta zmanjšal na 31,91 milijarde evrov oz. 65,4 odstotka BDP, so sporočili iz statističnega urada.