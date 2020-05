Slovenci so raje z družino kot Hrvati in Srbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med Slovenci, Hrvati in Srbi obstajajo razlike glede odnosa do družine, je pokazala mednarodna raziskava, ki jo je ob mednarodnem dnevu družine izvedla agencija Mediana TGI Adria. Slovenci tako najraje preživljajo čas z družino, ta pa jim je tudi pomembnejša od kariere, so sporočili iz Mediane.