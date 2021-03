Skrb za klimatsko-prezračevalne sisteme v času epidemije

K zajezitvi epidemije lahko veliko prispevamo tako, da poskrbimo za temeljito dezinfekcijo klimatsko-prezračevalnih sistemov in naprav ter čistoči in pravilni izmenjavi zraka v prostoru namenimo prav posebno pozornost.

Sodobni klimatsko-prezračevalni sistemi so srce poslovnih in proizvodnih prostorov. Zagotavljajo zdravo in varno delovno okolje za zaposlene ter nemoten potek delovnih procesov. Njegovega delovanja se skorajda ne zavedamo, dokler ne pride do okvare. V primeru okvare takšnega sistema o zdravju in varnosti zaposlenih ter razsežnostih poslovne izgube včasih odločajo minute. Zato je potreben takojšen odziv. V podjetju Astech so na voljo za takšna popravila in tudi za redna servisiranja ter vzdrževalna dela na klimatsko-prezračevalnih sistemih 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

Da so posegi ustrezno in pravilno izvedeni, Astech upošteva vsa navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so namenjena preprečitvi širjenja SARS-CoV-2 prek klimatsko-prezračevalnih sistemov.

Astech je vodilno slovensko podjetje na področju servisiranja in vzdrževanja klimatsko-prezračevalnih sistemov.

Hitro rastoče in poslovno uspešno podjetje že več kot dvajset let dokazuje, da je prava izbira uspešnih podjetij in javnih zavodov po vsej Sloveniji.

Zanesljivost podjetja Astech temelji na številčni ekipi, ki je visoko strokovno usposobljena.

Da lahko dezinfekcijo in redni servis prezračevalnih sistemov zaupate podjetju Astech, pa dokazuje tudi dejstvo, da Astech vzdržuje naprave, ki skrbijo za klimatizacijo in prezračevanje v prostorih Ministrstva za zdravje.