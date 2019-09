Šarec končuje gospodarsko obarvan obisk v Moskvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec z delegacijo danes končuje svoj uradni obisk v Moskvi, ki je bil predvsem gospodarsko obarvan. Po torkovem srečanju z ruskim premierjem Dmitrijem Medvedjevom je zvečer gostil še sprejem za ruske in slovenske gospodarstvenike. Danes ga čaka delovno bolj umirjen program.

Sprva je bilo predvideno, da bi Marjan Šarec danes v Moskvi odkril spomenik padlim Slovencem v času obeh svetovnih vojn na območju današnje Rusije. A to je skupaj z Dmitrijem Medvedjevom opravil že v torek. Danes se bo poklonil pred spomenikom neznanemu junaku, nato pa ga čaka vrnitev v domovino.

Zvečer je predsednik slovenske vlade skupaj z ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom, zunanjim ministrom Mirom Cerarjem in ministrico za delo Ksenijo Klampfer ter ruskim ministrom za množične komunikacije Konstantinom Noskovom gostil slovenske in ruske gospodarstvenike.

Na tem srečanju so bili predstavniki desetih slovenskih podjetij, ki so na ruskem trgu že prisotna. V okviru tega sprejema je Petrol podpisal pogodbi s T plus grupo in Schneider Electric Rusija o sodelovanju na področju energetske učinkovitosti.

Kot je za STA pojasnil predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik, gre načeloma za projekta za optimizacijo daljinskega ogrevanja. Projekt s T Plus grupo bo potekal v mestu Iževsk, v drugem projektu pa bo Petrol v Jekaterinburgu vzpostavljal specializirano programsko opremo in informacijsko podporo. "S tem bomo zmanjšali porabo energije in optimizirali operativne stroške," je pojasnil Berločnik. Projekta sta po njegovih besedah vredna "nekaj milijonov evrov", potencialno v prihodnosti pa nekaj deset.

Šarec je v svojem nagovoru sicer izpostavil predvsem dva največja slovenska investitorja v Rusiji, Krko in Iskratel. Gospodarsko delegacijo so sestavljali še Comita, Duol, Elan Inventa, Geoplin, Kolektor Group, Riko in Sij.

Šarec: Krepitev sodelovanja velikega pomena za Slovenijo

Poudaril je, da je kljub evropskim sankcijam proti Rusiji zaradi ukrajinske krize krepitev gospodarskega sodelovanja na ruskem trgu velikega pomena za Slovenijo, glede na to, da je slovensko gospodarstvo izrazito izvozno usmerjeno. Presodil je, da je z Rusijo veliko možnosti odprtih zlasti na področju visokih tehnologij, pa tudi v sodelovanju z ruskimi podjetji na tretjih trgih.

To je izpostavil tudi Počivalšek, ki je izpostavil možnosti sodelovanja na področjih energetike, farmacije, avtomatizacije proizvodnje, pa tudi turizma, zlasti zdraviliškega.

Gospodarski minister je tudi poudaril, da o dobrem sodelovanju med gospodarstveniki obeh držav svoje govorijo tudi številke. Obseg blagovne menjave med državama je lani znašal 1,16 milijarde evrov, od tega slovenski izvoz 790 milijonov evrov, uvoz pa 370 milijonov evrov. V prvih šestih mesecih je izvoz dosegel že skoraj 750 milijonov evrov. Kot je ocenil Počivalšek, se slovenski izvoz v Rusijo počasi že vrača na raven leta 2013 in se približuje meji milijarde evrov.

V Rusiji je s svojimi neposrednimi investicijami prisotnih 38 slovenskih podjetij, s skupnimi 357 milijoni evrov pa to predstavlja petodstotni delež slovenskih izhodnih investicij, je še pojasnil Počivalšek. Ruski vlagatelji so na drugi strani močni predvsem v finančni industriji, kovinski in zdraviliški. Skupaj je v Sloveniji s posrednim lastništvom za 538 milijonov evrov ruskih investicij, je povedal.

Počivalšek ruske vlagatelje pozval k investicijam v Sloveniji

Ob tem je pozval ruske vlagatelje, naj okrepijo tudi svoje investicije, pozval pa jih je tudi k sodelovanju pri zadnji fazi slovenske privatizacije skupno 110 podjetij. "Skušamo ustvarjati konkurenčno okolje za domače in tuje vlagatelje in želimo biti zeleni, kreativni in pametni," je še dejal gospodarski minister.

Zbrane na sprejemu sta pozdravila tudi Cerar in Noskov, ki skupaj vodita medvladno komisijo za gospodarstvo. Ruski minister je presodil, da je "prihodnost gospodarskih odnosov med državama svetla", Cerar pa je izpostavil predvsem pomen prijateljskega vzdušja, ki so ga ustvarili med obema stranema.