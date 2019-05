Šarec: Slovenija podpira določitev začetka pogajanj Skopja z EU v juniju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec je današnji uradni obisk makedonskega kolega označil za izjemno pomembnega, saj je Severna Makedonija na razpotju svoje usode. Medtem ko je premier Zoran Zaev poudaril, da je slovenskega premierja zaprosil za nadaljnjo podporo Slovenije na poti v EU in se mu zahvalil za dosedanjo, mu je Šarec to podporo zagotovil, ob tem pa ocenil, da bi Evropska komisija morala prepoznati napredek Severne Makedonije na tej poti.

Šarec: Severna Makedonija je v zadnjem obdobju naredila velik napredek

"Severna Makedonija je prijateljska in partnerska država, ki je v zadnjem času naredila velik napredek," je dejal Šarec, pri tem pa še posebej opozoril na sklenitev prespanskega sporazuma, s katerim je Severna Makedonija junija lani po več desetletjih z Grčijo rešila spor o imenu, Atene pa so Skopju nato odpravile blokado na poti v Nato in EU.

Predsednik vlade Marjan Šarec je ocenil, da je Severna Makedonija v zadnjem obdobju dosegla velik napredek. Foto: Reuters

Sklenitev sporazuma je Šarec navedel kot zgodovinski dogodek oziroma "veliko dejanje", ki kaže na veliko politično modrost Zaeva in njegovega grškega kolega Aleksisa Ciprasa. Skopje je to storilo, da bi izpolnilo pogoje in začelo pristopna pogajanja z EU, je spomnil ter dodal, da je Slovenija "močna zagovornica tega procesa že junija". Pri tem je Šarec opozoril na pomen integracije Zahodnega Balkana v EU za razvoj regije in vse Unije.

Zaev je menil, da je za Severno Makedonijo po 14 letih statusa kandidatke, sklenitvi prespanskega sporazuma, dogovoru z Bolgarijo in oblikovanju večetnične družbe čas, da nadgradi proces z začetkom pristopnih pogajanj. Pri tem se v Skopju zavedajo, da bodo za pogajanja potrebna leta, ki pa jih je Zaev označil kot priložnost za napredek makedonske družbe.

Šarec je opozoril, da Evropska komisija ne sme samo postavljati vedno znova novih pogojev, saj bodo prebivalci Severne Makedonije razočarani, če država ne bo dobila datuma začetka pogajanj na vrhu EU, ki bo 20. in 21. junija.

Slovenija si želi več naložb iz Severne Makedonije

Zaev se je Sloveniji zahvalil tudi za hitro ratifikacijo pristopnega protokola Severne Makedonije k Natu, s katerim je pospešila ratifikacijo tudi v drugih članicah zavezništva. To je Slovenija po uveljavitvi prespanskega sporazuma februarja storila kot druga država za Grčijo. Nato je označil kot pomembnega za mir, stabilnost in varnost. Dodal je, da Slovenija dokazana prijateljica njegove države, in jo prosil za nadaljnjo podporo na poti v EU, ki mu jo je Šarec zagotovil.

Makedonski premier Zoran Zaev se je Sloveniji zahvalil tudi za hitro ratifikacijo pristopnega protokola Severne Makedonije k Natu. Foto: Reuters

Oba premierja sta obisk označila kot potrditev dobrih političnih, gospodarskih ter drugih odnosov med državama, hkrati pa izrazila interes obeh strani za njihovo okrepitev, še posebej na gospodarskem področju, tako da bi trgovinska menjava s sedanjih 300 narasla na 500 milijonov evrov na leto. Oba vidita možnosti na področju naložb ter tudi turizma in kmetijstva.

Premier Šarec je dejal, da si Slovenija želi več makedonskih investicij, strani pa vidita možnosti za okrepitev sodelovanja na področju kmetijstva, kjer si Skopje želi več sodelovanja pri svežih pridelkih, po katerih je bilo znano že v nekdanji skupni državi. Treba bo tudi odpraviti določene administrativne ovire, je dodal. Zaev je opozoril na ugled, ki ga imajo slovenski proizvodi in podjetja v Severni Makedoniji, ter na 375 milijonov evrov slovenskih investicij.

Makedonskega gosta, ki se mudi na uradnem obisku z gospodarsko delegacijo, sta danes sprejela tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora Dejan Židan. Drugi je gostu čestital za uspehe njegove vlade na poti v EU in izrazil pripravljenost Slovenije, da Severni Makedoniji tudi v prihodnje ponudi pomoč, znanje in izkušnje.