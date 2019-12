Šarec pričakuje ime kandidata za novega kohezijskega ministra ali ministrico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor in svet SAB bosta danes odločala o strankinem predlogu za novega ministra ali ministrico na čelu Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na tem mestu si sicer želijo koroško Slovenko Angeliko Mlinar, a se je težava pokazala pri vprašanju njenega državljanstva. V SAB za zdaj ne razkrivajo, kako se zadeva razpleta.

Rok za imenovanje nove ministrice oziroma ministra je do 7. januarja, zato je časa za izpeljavo vseh potrebnih postopkov še več kot dovolj, so navedli v SAB. V kabinetu premierja Marjana Šarca pa so potrdili, da ime kandidata ali kandidatke premier pričakuje danes.

Pričakovanje, da bo ta resor čim prej dobil novega ministra s polnimi pooblastili, so pred nekaj dnevi izpostavili tudi nekateri vodje poslanskih skupin.

Bo nova ministrica Mlinarjeva?

SAB je sicer že pred nekaj tedni razkrila, da si želi na tej funkciji Angeliko Mlinar, ki je bila tudi strankina vodilna kandidatka na evropskih volitvah. A zapletlo se je pri vprašanju njenega državljanstva. Na ministrstvu za javno upravo in v službi vlade za zakonodajo menijo, da mora imeti minister slovensko državljanstvo, Mlinarjeva pa se ne namerava odpovedati avstrijskemu. Če ji ne bodo pustili imeti dvojnega, bo to zadeve zapletlo, je povedala že pred nekaj tedni.

Če se Angelika Mlinar ne bo odpovedala avstrijskemu državljanstvu, ne bo izpolnjevala pogojev za ministrsko kandidaturo. Foto: STA

Predsednica SAB Alenka Bratušek je ob razkritju, da je Mlinarjeva njihova favoritka za ministrico, dejala, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev slovenskega državljanstva in ureja stvari, da ga dobi.

SAB bo predlagal že tretjega ministra za ta resor. Po odstopu Iztoka Puriča od začetka oktobra službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sicer vodi Bratuškova. Purič je resor vodil po odstopu Marka Bandellija, ki je bil prva izbira SAB za to ministrsko mesto.