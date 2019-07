Šarec poudaril pomen širitve EU za krepitev gospodarstva držav Zahodnega Balkana

Premier Marjan Šarec je na vrhu berlinskega procesa v poljskem Poznanju poudaril povezanost med političnimi odločitvami Evropske unije in gospodarskim razvojem Zahodnega Balkana. Izrazil je obžalovanje, da je bila odločitev o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo spet preložena.

Predsednik vlade Marjan Šarec je glede odložitve odločitve o začetku pogajanj še izrazil upanje, da bodo jeseni sprejete ustrezne strateške odločitve, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Šarec: Potrebujemo strateške odločitve in pogumne ambicije

Po Šarčevem prepričanju potrebujemo strateške odločitve in pogumne ambicije. "Če bomo vzeli veter iz jader širitve, bo to še dodatno zmanjšalo možnosti za gradnjo trdnih temeljev za gospodarsko rast v regiji," je dodal na plenarnem zasedanju voditeljev, na katerem so se osredotočili na pomen reform za krepitev gospodarstva.

Premier je v nagovoru pohvalil uspešno krepitev varnostnega sodelovanja med različnimi agencijami, hkrati pa tudi opozoril na razvojne zaostanke na področju gospodarstva, energetike in infrastrukture. "Če smo resnično zavezani premagovanju razvojne vrzeli med regijo in Evropsko unijo, potem morajo biti politična sporočila usklajena z odločitvami in gospodarskimi ukrepi. Prav tako moramo spodbuditi agendo povezljivosti kot eno od vodilnih pobud berlinskega procesa," je povedal premier.

Posebej je omenil tudi dozdajšnje dosežke berlinskega procesa na več področjih. Poudaril je slovensko pobudo Pozitivna agenda za mlade, ki je skupaj z drugimi praksami, kot je na primer nemško-francosko sodelovanje med mladimi, tlakovala pot odprtju regionalnega urada za mladinsko sodelovanje.

Šarec se je sestal z generalnim sekretarjem OECD

"Berlinski proces je zelo živ in zelo potreben, vendar ne sme ostati osamljen. Evropska unija in Zahodni Balkan imata skupni cilj: vizijo močne in utrjene Evrope. Skrajni čas je, da to vizijo uresničimo," je sklenil. Ob robu srečanja se je predsednik vlade sestal tudi z generalnim sekretarjem Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Angelom Gurrio, s katerim sta ocenila dozdajšnje sodelovanje kot odlično ter se zazrla v prihodnost, so še sporočili iz Ukoma.

V poljskem Poznanju danes poteka šesti letni vrh berlinskega procesa, ki se ga udeležujejo predsedniki držav ali vlad šestih držav Zahodnega Balkana in več članic EU. Glavne teme vrha so infrastrukturna povezljivost držav regije in njena izgradnja, gospodarska politika držav regije ter varnost.