S prijatelji lahko greste na kavo, a pazite na razdaljo

Na NIJZ so posodobili priporočila za gostinsko dejavnost na terasah in letnih vrtovih med epidemijo in odpravili prepoved sedenja za isto mizo osebam, ki niso člani istega gospodinjstva. Gostincem priporočajo, naj omejujejo številčna omizja, med osebami, ki niso iz istega gospodinja, a sedijo za isto mizo, pa naj bo razdalja 1,5 metra.

Omenjeno navodilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), da lahko za isto mizo sedijo le člani istega gospodinjstva, med drugimi gosti pa morajo zagotavljati razdaljo, so sicer gostinci označili za najbolj neizvedljiv ukrep. Gostinec namreč ne more ugotavljati identitete posameznih gostov in s tem pripadnosti istemu gospodinjstvu, prav tako pa ne more preprečiti, ko se gosti iz različnih gospodinjstev sami približajo na manj kot 1,5 metra, so danes posvarili tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in obenem NIJZ pozvali, naj pripravi bolj življenjska navodila, piše STA.

Tudi v danes posodobljeni različici priporočil za izvajanje gostinske dejavnosti na terasah in letnih vrtovih med epidemijo covida-19 pa ostaja večina že doslej veljavnih ukrepov. Tako na NIJZ gostincem in strankam med drugim priporočajo, naj ves čas zagotavljajo varno medosebno razdaljo 1,5 metra.

Natakarji morajo nositi maske

Izvajalci storitev naj nosijo obrazne maske, ki jih zamenjajo vsake 2-3 ure, mize pa razporedijo tako, da bo med posameznimi strankami najmanj 1,5 metra. Čist jedilni pribor naj stranki posredujejo na način, ki onemogoča stik in morebitno onesnaženje, npr. zaprta vrečka s priborom za eno osebo, pribor za eno osebo ovit v papirnato servieto. Po vsaki stranki naj dosledno razkužijo površino mize, po potrebi pa tudi druge površine, ki se jih stranke pogosto dotikajo.

Stranke naj si ob prihodu in odhodu razkužijo roke, ob vstopu v notranjost, denimo ob uporabi sanitarij, pa morajo nositi masko. Starejšim in bolnikom s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni covid-19, obisk teras in letnih vrtov gostinskih lokalov na NIJZ odsvetujejo, še piše STA.