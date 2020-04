Rišemo za boljši jutri. Tudi vaš otrok lahko prispeva.

Oglasno sporočilo

Ljubljanske mlekarne vabijo starše in njihove otroke, da se jim pridružijo v veliki dobrodelni akciji za pomoč različnim slovenskim organizacijam, ki vsak dan tako ali drugače skrbijo za ljudi. Otrokom so zadali nalogo, da narišejo pot jogurta Mu ali Alpskega mleka od krave na kmetiji do skodelice na njihovi mizi, staršem pa, da njihove izdelke javno objavijo na družbenih omrežjih s ključniki #slovenskomleko, #mu in #alpsko. Za vsako objavljeno risbo bodo Ljubljanske mlekarne donirale 10 izdelkov organizacijam, ki pomagajo ljudem. Najmlajše k risanju spodbujajo kravica Berta in znani Slovenci, med njimi tudi reper Zlatko in deskar Žan Košir, ki sta se pridružila projektu.

"Resnično bogastvo je dobro, ki ga lahko naredimo na tem svetu. Zato jaz vabim vas, da vi povabite svoje otroke in da skupaj naredimo nekaj dobrega," je v svojem povabilu k sodelovanju pri dobrodelni pobudi dejal priljubljeni slovenski reper Zlatko in hkrati pojasnil, da že težko pričakuje izdelke najmlajših. Objave risbic na družbenih omrežjih, ki naj bodo opremljene s ključniki #slovenskomleko, #mu in #alpsko in nastavljene kot javne, Ljubljanske mlekarne zbirajo do 30. aprila.

Omenjena pobuda pa ni prva dobrodelna poteza Ljubljanskih mlekarn v tem letu. Samo v zadnjih dveh mesecih so preko 25 organizacijam donirali skoraj 15 tisoč izdelkov lastnih blagovnih znamk ter z njimi razveselili zaposlene in oskrbovance slovenskih bolnišnic, univerzitenih kliničnih centrov, domov za ostarele, humanitarnih ustanov in socialnih zavodov ter tudi pripadnike slovenske vojske in policije.

Na pomoč prihaja tudi kravica Berta

Kratka interaktivna pravljica o kravici Berti, ki so jo za namen tokratne dobrodelne akcije zasnovali v Ljubljanskih mlekarnah, bo otrokom pomagala pri ustvarjanju risbic in jih popeljala po poti, ki jo Alpsko mleko ali jogurti Mu naredijo od slovenskih kmetij do obloženih družinskih miz. Otroci pa bodo preko zgodbe spoznali tudi, zakaj vse je pomembno, da posegamo po slovenskih mlečnih izdelkih.

Poleg donacij v času pandemije koronavirusa pa v Ljubljanskih mlekarnah nadaljujejo tudi s podporo dolgoletnim partnerjem po vsej Sloveniji, med drugim tudi varnim hišam, materinskim domovom in kriznim centrom, ki jim že več kot desetletje vsako leto podarijo kar 30 tisoč litrov lpskega mleka. Podpirajo pa jih tudi pri njihovih samostojnih projektih, s katerimi še dodatno priskočijo na pomoč družinam v stiski. Društvo za nenasilno komunikacijo je v teh dneh vzpostavilo 24-urni klicni center za žrtve nasilja v partnerskem odnosu. Na njih se lahko v primeru stiske obrnete na telefonski številki 031 770 120.

Skupaj z najmlajšimi se pridružite akciji MOJA RISBA. MOJE MLEKO. MOJA POMOČ. in narišite pot Alpskega mleka ali jogurta Mu od kravice na slovenski kmetiji do vaše mize, sliko risbe pa do 30. aprila 2020 javno objavite na družbenih omrežjih in jo označite s ključniki #slovenskomleko, #mu in #alpsko. Vaša objava mora biti nastavljena kot javna, saj je sicer ne bomo mogli prešteti, lahko pa nam jo tudi pošljete: kot zasebno sporočilo na Facebooku, Twitterju ali LinkedInu ali prek elektronske pošte info@l-m.si. Ljubljanske mlekarne bodo od vsake objavljene risbe donirale 10 izdelkov organizacijam, ki potrebujejo našo pomoč.

