Raziskava Ljubljano uvršča med največje kokainske prestolnice Evrope #video

Razkritje mednarodne raziskave, v kateri so merili količino kokaina v sanitarnih odplakah, je šokantno: Ljubljano uvršča med največje kokainske prestolnice Evrope.

Med 56 mesti, v katerih so izvedli uradno preiskavo, se je Ljubljana znašla na 11. mestu. Največ je kokaina v Barceloni, švicarskem Zürichu in belgijskem Antwerpnu.

Število zastrupitev s kokainom pri nas sicer skokovito narašča. Pred šestimi leti je bilo 12 primerov, tri leta pozneje že skoraj štirikrat toliko. Če sta leta 2015 zaradi kokaina v Sloveniji umrli dve osebi, je bilo žrtev belega prahu že leto pozneje kar 18.

Novinar Matej Simič se je v središču Ljubljane srečal z mlado študentko – redno uporabnico drog.

Sogovornica pravi, da do kokaina in trave danes ni težko priti. En pravi človek je dovolj, da lahko, če se dovolj zanimaš, spoznaš več ljudi in potem se temu ne moreš izogniti, pravi.

Cena za gram kokaina do 100 evrov

Kot kaže pred dnevi narejena evropska raziskava, se tej razvadi ne more izogniti veliko Slovencev. Med 56 državami se je prestolnica znašla na 11. mestu po najdeni količini kokaina v odpadnih vodah.

Cene kokaina na trgu se gibljejo od 30 do 100 evrov za gram. V društvu Drogart opažajo, da ga ne uporabljajo le premožni krogi, temveč zelo različne skupine ljudi.