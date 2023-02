Rajko Gerič prevzema položaj odgovornega urednika na TV Slovenija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rajko Gerič položaj odgovornega urednika Uredniško producentske enote Informativni program drugega programa TV Slovenija prevzema v ponedeljek, 20. 2. 2023, so sporočili iz Službe za komuniciranje RTV Slovenija.

Geriča so na položaj imenovali z večinsko podporo uredništva za mandatno obdobje štirih let.

Uredniško-producentska enota Informativnega programa TV SLO 2 vključuje poseben nacionalni program, namenjen parlamentarnim vsebinam državnega zbora in njegovih delovnih teles.

Novinar Gerič je v preteklosti že vodil informativni program na nacionalni televiziji, sodeloval je pri nastanku televizije Planet TV in bil tudi pomočnik odgovornega urednika portala Siol.net. Avgusta 2021 je prevzel vodenje družbe TSmedia, ki upravlja Siol.net, Bizi.si in Najdi.si., v lasti pa ima tudi blagovne znamke Telefonski imenik Slovenije, Zunanji digitalni zasloni, 1188 in AdSolution.