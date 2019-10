Računsko sodišče pozivajo k reviziji drugega tira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicija civilne družbe za prenovo Sinteza je računskemu sodišču predlagala revizijo prvega dela poteka projekta drugi tir. S tem bi računsko sodišče po besedah člana gibanja Emila Milana Pintarja na pomoč priskočilo tudi Projektnemu svetu za civilni nadzor drugega tira, ki že leto in pol ne uspeva v "vojni" za pridobivanje želenega gradiva.

Svet za civilni nadzor drugega tira med Divačo in Koprom, katerega član je tudi sam, se po besedah Emila Milana Pintarja že leto in pol trudi, da bi od pristojnega ministrstva za infrastrukturo in družbe 2TDK pridobil ustrezne podatke za temeljito oceno projekta, "a v tej vojni ne uspeva".

Prepričan je, da pri trenutno največjem infrastrukturnem projektu pri nas obstaja realna nevarnost plenitve javnih sredstev. V Sintezi jih je pri spremljanju projekta med drugim presenetila pogodba o nastanku novega investicijskega programa in sama vsebina dokumenta.

"Pogodbo z Deloittom je sklenila direkcija oz. ministrstvo, njena vrednost pa je znašala 829.600 evrov z DDV. Pozneje, ko je bila že prenesena na 2TDK, je bil sklenjen še aneks v višini 199.600 evrov z DDV. Skupna vrednost je tako 1,3 milijona evrov," je povzel Pintar in ocenil, da gre za občutno predrago naročilo.

Podobno je izpostavil Damir Josipovič, tudi član projektno nadzornega sveta. Med civilne nadzornike je bil Josipovič imenovan s strani lokalne skupnosti, zato ga je pri projektu zmotilo tudi izključevanje lokalnega prebivalstva iz informiranja.

"Ko sem na svetu nekajkrat načel vprašanja, za katere so me prosili v lokalni skupnosti, sem dobil odgovor, naj se obrnejo na lokalne organe v občinah. Mislim, da je to neprimerno," je dejal.

Podobno kot Pintar je tudi Josipovič poudaril, da svet za civilni nadzor v letu in pol vnaprej ni dobival dovolj dokumentov in je bil praktično vsakič postavljen pred dejstvo. "Vlada oz. infrastrukturno ministrstvo in 2TDK ne izkoriščata možnosti, ki jo imata, da bi svet za civilni nadzor svetoval pri zadevah in vnaprej opozoril na morebitne težave," je bil kritičen.

Pintar je še izrazil željo, da se računsko sodišče vključi v projekt ter poskuša razumeti in razvozlati vsa vprašanja, ki jih javnost želi, zahteva in zasluži. "Kajti če javnost ne bo zaupala, da projekt teče transparentno in gospodarno, bo projekt spet postal, če ne prej, pred volitvami, predmet političnih manipulacij," je opozoril.