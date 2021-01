Prvi mesec brez smrtnih žrtev v prometu v zgodovini Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"S tako odgovorno udeležbo v prometu smo korak bližje do Vizije nič. Nič smrtnih žrtev in poškodovanih na cestah," so zapisali.

S tako odgovorno udeležbo v prometu smo korak bližje do #VizijaNič.

Nič smrtnih žrtev in poškodovanih na cestah. @policija_si @VarnaPot @promet_si @mzi_rs — Varnost prometa (@varnostprometa) January 4, 2021

Lani v prometnih nesrečah umrlo 80 ljudi

V preteklem tednu na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč. Letos slovenske ceste niso terjale smrtnih žrtev, prav tako ne v enakem lanskem obdobju. Lani so slovenske ceste terjale 80 smrtnih žrtev, v letu 2019 pa 102 smrtni žrtvi, so danes sporočili z Generalne policijske uprave, navaja STA.