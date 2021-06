Proti koncu tedna plohe in nevihte bolj pogoste

Tudi nadaljevanje tedna bo po večini Slovenije sončno in toplo, vendar brez ploh in neviht ne bo šlo.

Danes bo povečini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Zjutraj in dopoldne bo na Primorskem pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, plohe in nevihte bodo bolj pogoste.