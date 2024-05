Spet prometni kolaps na ljubljanski obvoznici

V času popoldanske konice je povečan promet na cestah, ki vodijo iz prestolnice. Zastoji nastajajo na ljubljanski severni, zahodni in južni obvoznici mimo Kozarij proti Brezovici, poroča prometnoinformacijski center.

Posledice prometne nesreče na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Center in Vič proti Kozarjam so odstranili. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici predvsem proti Brezovici in Dolenjski.

Gneča je na gorenjski avtocesti od Šentviškega predora proti Ljubljani, kjer predor občasno zapirajo.

[❕POVEČAN PROMET] Promet skozi SLO se, zaradi praznikov v tujini, hitro povečuje!



Zastoji so že pred predorom Karavanke proti SLO, na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Kozarij proti Brezovici. pic.twitter.com/uMHombv25p — Promet.si (@promet_si) May 17, 2024

Povečan promet je tudi na cestah proti Hrvaški in na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice zahod in Jesenice vzhod proti Ljubljani.

Zaradi praznikov v tujini (Binkošti) bo prihajajoči vikend promet na slovenskih cestah močno povečan. Zastoji že nastajajo pred predorom Karavanke v smeri proti Sloveniji.