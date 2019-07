Prometna nesreča pri Črni na Koroškem zaradi izgube oblasti nad vozilom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so ugotovili vzrok za sredino prometno nesrečo na regionalni cesti zunaj naselja Javorje v bližini Črne na Koroškem, v kateri sta umrla 23-letni voznik in 18-letni sopotnik. Do nesreče je prišlo, ko je voznik osebnega vozila pri vožnji iz smeri Črne na Koroškem proti Slemenu v dolgem levem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom.