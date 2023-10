Pritožba, pot, ki vodi do rešitve

Oglasno sporočilo

Uradna pritožba je formalen pisni dokument, ki ga posameznik ali organizacija vloži pri ponudniku storitev, organizaciji ali instituciji. Med razlogi za pisanje pritožbe so lahko nezadovoljstvo zaradi določenih dejanj, odločitev ali pomanjkljivosti v storitvah ali postopkih. Namen pritožbe je izraziti nezadovoljstvo, zahtevati popravek napake ali nepravilnosti ter doseči ustrezno rešitev težave. Lahko gre za običajno pritožbo nad nakupom/storitvijo ali za pritožbo zoper sklep/odločbo. Največ pritožb je sicer izdanih v povezavi z upravnimi zadevami (inšpekcijski pregledi, odločbe socialnih služb, nepravilna odmera dohodnine, gradbena dovoljenja, prekrški, odločitve zavarovalniške komisije …). Lahko se pritožimo tudi nad odločitvijo sodišča.

PRITOŽBA – SMERNICE ZA USPEH

Ko se odločimo za pisno vložitev pritožbe, je ključno, da sledimo običajni strukturi uradnega pisnega sporočila. Ta zajema začetni del, osrednji del in zaključek. Praviloma priprava začetka in zaključka ne pomeni večjih težav, medtem ko je jedro, torej osrednji del pritožbe, tisti, ki zahteva bolj temeljito razumevanje. Priporočljivo je, da se zato na tem mestu posvetujemo s pravnikom. V jedru moramo namreč jasno nasloviti akt, na katerega se sklicujemo, sledi pa podroben opis razlogov za nezadovoljstvo. Prav tako moramo v tem delu vključiti ustrezne dokaze in se nanje sklicevati, kar zahteva bolj podrobno poznavanje postopkov. Ne smemo pozabiti niti na vključitev relevantnega zakonskega akta ali pravilnika, na katerega se opiramo. Svoje razloge moramo vselej dobro argumentirati in pri tem biti razumski ter navajati smiselne in upravičene razloge.

Se vam vse skupaj zdi preveč zapleteno in zahtevno? Nikar si ne belite glave in še pravočasno stopite v stik s pravniki iz Pravnika na dlani. Svetovali vam bodo in za vas pripravili pritožbo. Do zdaj smo uspešno sklenili že več kot 95 odstotkov pritožb. Pokličite na 01 280 8000, dosegljivi smo vsak delavnik med 8. in 20. uro.

Pritožba mora biti primerno jezikovno formulirana, saj gre za uradno besedilo. Pomembno je, da v pritožbi ni večjih jezikovnih ali stilskih napak, saj bi lahko to dalo vtis neprofesionalnosti. Uporaba emotikonov, žaljivk ali čezmernih klicajev prav tako ni primerna. Na spletu je na voljo veliko primerov pritožb, ki lahko pomagajo pri oblikovanju strukture pritožbe, vendar ne morejo pomagati pri izbiri vsebine, saj so pritožbe vedno edinstvene glede na svojo specifično problematiko. V takih položajih je bolje poiskati pomoč od strokovnjaka – pravnika.

NE POZABITE!

Če želimo, da s pritožbo dosežemo tudi rezultat, mora biti ta pravilno, premišljeno in natančno zapisana. Napišite jo skrbno in strukturirano, naj bo slogovno, pravopisno in slovnično pravilna. S tem izkazujemo spoštovanje naslovniku. Po zaključnem pozdravu ne pozabite na podpis.

Pri pritožbah moramo biti pozorni na časovne roke. Ti se lahko hitro iztečejo, kar pomeni, da ne boste več mogli vložiti pritožbe. Pomembno je vedeti, da se ti časovni roki razlikujejo glede na institucijo, organizacijo ali organ, pri katerem vlagate pritožbo. Zato je nujno slediti datumom, saj pritožba, ki je predana po poteku določenega roka, ne bo veljavna.

Preden se odločite za vložitev pritožbe, je smiselno razmisliti o možnostih uspeha v tem postopku in se posvetovati s pravnikom. Občutek o položaju nas namreč lahko vara, medtem ko znajo pravniki s svojim znanjem in izkušnjami bolje oceniti naš položaj. Tudi pisanje ugovorov, pritožb in vlog raje prepustimo njim, tako bo pritožba z večjo verjetnostjo padla na plodna tla.

Pritožbe in pritoževanje so del našega vsakdana in neodtujljiva človekova pravica. Ne glede na vrsto pritožbe in razloge pritoževanja ohranimo spoštovanje – to je naša dolžnost.

Niste dovolj suvereni pri pisanju pritožb ali drugih pravnih dokumentov? Pravnik na dlani poleg telefonskega svetovanja omogoča tudi storitev pregleda in izdelave pravne dokumentacije. Pokličite na 01 280 8000, dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

