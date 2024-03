Moški je v gozdu na strmem pobočju izvajal sečnjo izruvanega drevja. Ko je odrezal drevo stran od korenine, se je ta zakotalila preko njega. Pri tem je moški utrpel hujše poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Njegove klice na pomoč sta slišala mimoidoča, ki sta odšla do poškodovanca in nemudoma poklicala na pomoč pristojno službo za pomoč in reševanje. Na kraj so bili napoteni gorski reševalci GRS Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin. Moški je kasneje na kraju podlegel telesnim poškodbam.

Zdravnik ZD Tolmin je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O nesreči so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe.