Huda nesreča: otrok padel v vodo, 20 metrov globoko

Oče mu je nemudoma priskočil na pomoč. Deroča voda je oba odnesla nizvodno, vendar ju je oče uspel izvleči na skalo sredi vode.

Reševalci GRS Bohinj, gasilci PGD Bohinjska Bistrica in Bled, potapljači PRS Bled, člani Ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode Bohinj ter reševalci NMP Bohinj so ju locirali in rešili iz vode.

Močno podhlajena in poškodovana je helikopter SV s posadko in dežurno ekipo HNMP Brnik prepeljal v UKC Ljubljana. Ostale tri družinske člane so prepeljali v dolino.