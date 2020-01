Pri 55-letniku našli dva kilograma konoplje #foto

Policisti so sredi januarja v enem od naselij občine Hrpelje - Kozina pri 55-letniku opravili hišno preiskavo in pri tem zasegli približno dva kilograma prepovedane droge konoplja.

Kot so sporočili s PU Koper, so prepovedano drogo našli na podstrešju objekta, poleg tega pa še več delov že razstavljenega prostora za hidroponično gojenje konoplje.

Sodnik ga je poslal v hišni pripor

55-letnega osumljenca so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo privedli na Okrožno sodišče v Kopru.

Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zanj odredil hišni pripor, so še sporočili koprski policisti.

Pri kontroli prometa so našli konopljo

V Kočevju pa so policisti pri kontroli prometa pri 31-letniku v vozilu našli in mu zasegli okoli 50 gramov snovi, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja. Pri 31-letniku so opravili hišno preiskavo in zasegli okoli 350 gramov zelenorjave posušene rastline, precizno tehtnico, stroj za vakuumiranje in 26 kosov pirotehničnih sredstev, so sporočili s PU Ljubljana.

Kot so dodali, nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter prekrška po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo in izvedli ustrezne prekrškovne postopke, so dodali.