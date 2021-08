Tudi danes bo prevladovalo oblačno vreme, zvečer možne nevihte

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte, ki bodo nastajale tudi jutri. V torek bo vreme še nestanovitno. Predvsem popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo povečini sončno in nekoliko topleje.

Danes bo sprva precej oblačno, možna je kakšna kaplja dežja. Čez dan bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v zahodnih krajih. Popoldne in zvečer bodo možne plohe, ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem okoli 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo sprva pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter, ob morju šibak jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 18 do 22, ob morju do 25 stopinj Celzija.

V torek bo vreme še nestanovitno. Predvsem popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

V sredo bo povečini sončno in nekoliko topleje, še napovedujejo vremenoslovci.