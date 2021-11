Prevladovale bodo krajevne padavine

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, meja sneženja se bo dvigala. Ponekod na vzhodu se bo prehodno delno zjasnilo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Ponoči se bodo padavine spet okrepile in razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem od 6 do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. Predvsem v bližini morja ni izključena tudi kakšna nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

V noči na ponedeljek bo oblačno s padavinami, po nižinah v notranjosti bo snežilo. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale. V ponedeljek čez dan in v torek bo suho vreme. Na Primorskem bo v ponedeljek pihala šibka burja.