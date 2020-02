Prijeli tujca, ki sta v Sloveniji razstreljevala bankomate

Murskosoboška policija je prejela storilca, ki je konec oktobra v naselju Prosenjakovci v občini Murska Sobota razstrelil bankomat, a mu denarja ni uspelo vzeti. Po podatkih policije gre za 32-letnega državljana Moldavije, zoper katerega je podana kazenska ovadba velike tatvine. S petimi primeri razstrelitve bankomatov se je ukvarjala tudi policija na Obali. Kot so pojasnili na policijski upravi Koper, so prejeli enega izmed storilcev. Gre za 34-letnega Srba iz Bosne in Hercegovine.

Spomnimo, da je bila policija 20. oktobra lani malo pred četrto uro zjutraj obveščena o napadu na bankomat v naselju Prosenjakovci v Moravskih Toplicah. Po prvih ugotovitvah je šlo za razstrelitev bankomata. Zaradi eksplozije je nastalo za okoli 30 tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu, v katerem je ta stal. Poškodovanih oseb ni bilo.

Skoraj pet mesecev po razstrelitvi prišli na sled storilcem

Z ogledom kraja in z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je tatvina ostala le pri poskusu, saj odtujitev denarja iz bankomata nepridipravom ni uspela. Kriminalisti so nato 4. februarja na sled stopili 32-letnemu državljanu Moldavije, zoper katerega so podali kazensko ovadbo dejanja velike tatvine.

Pet primerov razstrelitve tudi na Obali

Sicer pa je policija v zadnjem času raziskala pet primerov razstrelitev bankomatov, so pojasnili na policijski upravi Koper. V današnji izjavi za javnost so povedali, da je profil DNK prek nizozemske baze razkril identiteto enega izmed storilcev. Po podatkih gre za 34-letnega Srba iz Bosne in Hercegovine. Kot so še dejali, je v zadnjih letih dvakrat menjal identiteto.

34-letnik je bil v preteklosti že večkrat v različnih državah, kot so Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Nizozemska in ostale, obravnavan predvsem zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Prav tako ima pod svojo prvotno identiteto veljaven ukrep "zavrnitev vstopa v schengensko območje". Glede na dosedanje ugotovitve se je osumljeni nekaj dni pred vsakim kaznivim dejanjem z različnimi vozili sam pripeljal iz Srbije v Italijo, po izvršitvi kaznivega dejanja pa se je tudi vrnil v Srbijo, v vseh primerih preko Madžarske.

Po več mesecih policijske preiskave in iskanja osumljenega, so ga kriminalisti 19. januarja, pet dni po zadnjem neuspešnem napadu na bankomat v Komnu, uspeli izslediti in mu odvzeti prostost na območju Policijske uprave Murska Sobota, natančneje na počivališču Pince. Osumljeni se je ta dan ponovno vračal na območje Slovenije, tudi tokrat iz Srbije preko Madžarske. S kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma dveh od navedenih kaznivih dejanj napada bankomata v Divači in poskusa napada na bankomatu v Pobegih, je bil 20. januarja priveden na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj po zaslišanju odredila pripor.

Zaporna kazen od enega do osmih let zapora

Za kaznivo dejanje velike tatvine je določena zaporna kazen od enega do osmih let. Zaporna kazen povzročitve splošne nevarnosti ravno tako znaša ena do osem let.

Policijska uprava Koper še naprej, v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, zbira obvestila in dokaze, da je osumljeni sodeloval tudi pri preostalih treh enakih kaznivih dejanjih, kot tudi z namenom odkritja sostorilcev. Oblasti sumijo, da Srb pripadnik organizirane hudodelske združbe, ki izvršuje tovrstna kazniva dejanja širše po Evropi. Pri obravnavi kaznivih dejanj se je policija v okviru bilateralnega policijskega sodelovanja povezala tudi z varnostnimi organi Italije, točneje s kvesturo iz Trsta.