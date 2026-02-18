Katarina Bervar Sternad se bo dopoldne v predsedniški palači javnosti predstavila kot kandidatka za predsednico Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Po javni predstavitvi pa bo predsednica republike Nataša Pirc Musar podpisala ukaz o njenem imenovanju, so napovedali v uradu predsednice republike.

Mandat aktualnemu predsedniku KPK Robertu Šumiju poteče 31. marca. Predsednica republike je na svoj prvi poziv za kandidature za mesto predsednika KPK prejela tri prijave, med katerimi je bil tudi Šumi. Kandidacijska komisija je njega in vodjo službe za operativo KPK Katjo Mihelič Sušnik ocenila kot zelo primerna kandidata.

Predsedničina favoritinja za varuhinjo človekovih pravic

A se je Pirc Musar odločila javni poziv ponoviti. Kot je pojasnila, je želela s ponovitvijo razpisa k prijavi spodbuditi širši krog neodvisnih in vrhunsko strokovno usposobljenih kandidatov. Na drugi razpis za mesto predsednika KPK je nato prejela pet kandidatur. Za štiri od njih je kandidacijska komisija ugotovila, da izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Poleg Bervar Sternad pa je kot zelo primernega kandidata ocenila tudi Denisa Stroliga.

Predsednica republike je, kot kaže današnja javna predstavitev kandidatke, izbrala direktorico Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Bervar Sternad, ki je bila sicer tudi predsedničina favoritinja za varuhinjo človekovih pravic, a ji zanjo ni uspelo pridobiti zadostne podpore 60 poslanskih glasov.

Javno predstavitev Bervar Sternad bo vodil generalni sekretar urada predsednice Jan Kovačič. Neposredni prenos predstavitve bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani predsednice republike.