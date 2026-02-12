Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
17.07

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob Robert Šumi Karigador KPK

Četrtek, 12. 2. 2026, 17.07

1 ura

Šumija iz zadeve Karigador ne bodo izločili

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Robert Šumi | Odvetnik predsednika vlade je v zadevi zahteval izločitev predsednika KPK Roberta Šumija. | Foto STA

Odvetnik predsednika vlade je v zadevi zahteval izločitev predsednika KPK Roberta Šumija.

Foto: STA

Namestnika predsednika KPK Tina Divjak in Aleš Kocjan sta na seji senata, ki je potekala v tem tednu, sprejela sklep, da se zahtevi za izločitev predsednika KPK Roberta Šumija iz zadeve Karigador ne ugodi. Zahtevo je podal zagovornik premierja Roberta Goloba Stojan Zdolšek, ki pa, kot je navedel, sklepa KPK še ni dobil.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Karigador preverja obstoj nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem. Golob je namreč dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju, medtem ko je Subotič tedaj še sedel v več svetih javnih zavodov.

Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek je v zadevi zahteval izločitev predsednika KPK Šumija, in sicer zaradi javnega pisma, ki ga je Šumi na premierja Roberta Goloba naslovil oktobra lani, v njem pa je bil kritičen do premierjevega odnosa do neodvisnih institucij.

Zdolšek odločitve ni komentiral

Zdolšek je prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. A senat KPK Zdolškovi zahtevi ni ugodil, so za več medijev potrdili na KPK. Zdolšek je danes navedel, da mu sklepa še niso vročili. Ko ga bo dobil, ga bo tudi prebral. Danes pa torej odločitve še ni komentiral.

Senat KPK je sicer nedavno že sklenil, da iz obravnave zadeve Karigador izloči Šumijevega namestnika Aleša Kocjana. Razlog za njegovo izločitev so bili nekateri pretekli Kocjanovi komentarji o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi, so zapisali na KPK.

Odločanje o tej zadevi se torej nadaljuje. Kdaj bodo sprejete končne ugotovitve, pa KPK ne more napovedati, so še navedli v komisiji.

Robert Golob
Novice Golob o zadevi Karigador: Nisem kršil integritete
Robert Golob
Novice Zadeva Karigador: Odvetnik Roberta Goloba zahteva izločitev Šumija
Aleš Kocjan
Novice Zadeva Karigador: iz obravnave izločili namestnika predsednika KPK
Robert Golob Robert Golob Robert Šumi Karigador KPK
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.