Šumija iz zadeve Karigador ne bodo izločili

Namestnika predsednika KPK Tina Divjak in Aleš Kocjan sta na seji senata, ki je potekala v tem tednu, sprejela sklep, da se zahtevi za izločitev predsednika KPK Roberta Šumija iz zadeve Karigador ne ugodi. Zahtevo je podal zagovornik premierja Roberta Goloba Stojan Zdolšek, ki pa, kot je navedel, sklepa KPK še ni dobil.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Karigador preverja obstoj nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem. Golob je namreč dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju, medtem ko je Subotič tedaj še sedel v več svetih javnih zavodov.

Odvetnik predsednika vlade Stojan Zdolšek je v zadevi zahteval izločitev predsednika KPK Šumija, in sicer zaradi javnega pisma, ki ga je Šumi na premierja Roberta Goloba naslovil oktobra lani, v njem pa je bil kritičen do premierjevega odnosa do neodvisnih institucij.

Zdolšek odločitve ni komentiral

Zdolšek je prepričan, da je Šumi v pismu osebno obračunaval z Golobom in okrnil videz nepristranskosti. A senat KPK Zdolškovi zahtevi ni ugodil, so za več medijev potrdili na KPK. Zdolšek je danes navedel, da mu sklepa še niso vročili. Ko ga bo dobil, ga bo tudi prebral. Danes pa torej odločitve še ni komentiral.

Senat KPK je sicer nedavno že sklenil, da iz obravnave zadeve Karigador izloči Šumijevega namestnika Aleša Kocjana. Razlog za njegovo izločitev so bili nekateri pretekli Kocjanovi komentarji o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi, so zapisali na KPK.

Odločanje o tej zadevi se torej nadaljuje. Kdaj bodo sprejete končne ugotovitve, pa KPK ne more napovedati, so še navedli v komisiji.