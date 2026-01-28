Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Sreda,
28. 1. 2026,
13.22

Aleš Kocjan Karigador KPK Robert Golob

Sreda, 28. 1. 2026, 13.22

1 ura, 26 minut

Zadeva Karigador: iz obravnave izločili namestnika predsednika KPK

K. M., STA

Aleš Kocjan | "Razlog za izločitev so bili nekateri pretekli komentarji Aleša Kocjana o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi," so zapisali na KPK.

"Razlog za izločitev so bili nekateri pretekli komentarji Aleša Kocjana o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi," so zapisali na KPK.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je sprejel sklep, da namestnika predsednika KPK Aleša Kocjana izloči iz obravnave zadeve Karigador, so potrdili na KPK. Ob tem zagotavljajo, da sklep o izločitvi ne vpliva na postopek, ki bo normalno tekel naprej.

"Razlog za izločitev so bili nekateri pretekli komentarji Aleša Kocjana o konkretni zadevi, takrat v vlogi novinarja in urednika, ki bi lahko vplivali na videz nepristranskosti odločanja v zadevi," so zapisali na KPK.

S tem so po poročanju N1 ugodili zahtevi odvetnika predsednika vlade Roberta Goloba Stojana Zdolška. Ta je navedel Kocjanovo predhodno izražanje stališč o primeru Karigador v vlogi novinarja in urednika v podkastih, kar naj bi vzbujalo videz vplivanja na njegovo nepristranskost.

Golob dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode 

KPK je postopek proti Golobu v tej zadevi sprožila po tem, ko je Golob na dveh sejah vlade septembra 2022 in junija 2023 glasoval za imenovanje poslovneža Tomaža Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot je takrat poročal POP TV, je Golob s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Subotiča.

Oktobra lani je KPK izdala osnutek ugotovitev v tej zadevi. Kot je tedaj povedal Zdolšek, komisija premierju Robertu Golobu očita, da se je z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v sveta dveh bolnišnic "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov".

Bo KPK odločitev sprejela še pred volitvami?

Namestnica predsednika KPK Tina Divjak je sredi januarja napovedala, da bi lahko KPK odločitev sprejela še pred volitvami. Kot je tedaj pojasnila, so na komisiji pripravljeni na vsebinsko odločitev.

Medtem je KPK že odločila o zadevi Bobnar. Ugotovila je, da je premier Golob z dvema sporočiloma o kadrovanju v policiji, poslanima nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar, ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo ter s tem kršil integriteto.

Robert Golob
Novice KPK Golobu očita, da se je "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov"
Robert Golob
Novice Afera Karigador: KPK zoper Goloba uvedla preiskavo
