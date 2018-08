Pred nami je deževen konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo oblačno, tu in tam bo občasno deževalo. Ponoči se bodo padavine od jugozahoda spet okrepile, sprva bodo vmes tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Razjasnilo se bo šele v nedeljo popoldne, a le za kratek čas.

Meteorologi napovedujejo, da bodo v noči na soboto reke v večjem delu države začele ponovno in močneje naraščati. V soboto so mogoča razlivanja ob vodotokih zlasti na širšem območju osrednje in jugovzhodne Slovenije. Visokovodne razmere se bodo nadaljevale predvidoma tudi v nedeljo, napovedujejo na Arsu.

Burja na Primorskem bo danes zvečer ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj C.

Jutri bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bodo še padavine, deloma nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj C.

Izboljšanje vremena šele sredi prihodnjega tedna

V nedeljo popoldne bo dež večinoma ponehal, delno se bo razjasnilo. V ponedeljek bodo padavine od zahoda spet zajele večji del države. V ponedeljek in torek bodo naši kraji še pod vplivom višinskih jugozahodnih vetrov, od srede pa se bo smer vetra v višinah obrnila na severno do severozahodno.

Od srede do sobote kaže na večinoma suho vreme. Jutra bodo sveža, dnevne temperature pa tudi večinoma pod 20 stopinjami.