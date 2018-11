Prebivalce Medvod prestrašila turkizna voda #video

Prebivalci Medvod so se ustrašili za svoje zdravje, ko so v rečnem kanalu tik ob papirnici Goričane opazili nenavadno obarvano vodo. Ta je bila turkizno modra. Na pojav so se nemudoma odzvali tako gasilci kot tudi policisti. Na podlagi odvzetih vzorcev bodo poskušali odkriti vzrok obarvanosti vode. O nenavadnem pojavu danes ni bilo več sledu, ostajajo pa opozorila ribičev, ki sumijo na morebitno odtekanje nevarnih kemikalij. V papirnici zatrjujejo, da je bila ta voda v resnici tako čista, da bi jo lahko pili.

Reka Sora pri Medvodah danes kaže svojo mogočnost. Zaradi dežja je voda nekoliko motna, a gre za odličen ribolovni revir, je pojasnil predsednik lokalne ribiške družine Rajko Zajc. Tu se skrivajo kleni, podusti, lipani in do več kot meter veliki sulci.

Voda naj bi bila nenavadno modre barve

"Tam je vodno zajetje za Ljubljano. To napaja podtalnico," je dejal Zajc. Zato so takoj skočili na noge, ko so včeraj opazili, da je voda v kanalu, tik ob eni od najstarejših papirnic v Evropi, tovarni papirja Goričane, nenavadno modre barve, v popolnem kontrastu s Soro, iz katere se napaja. Takoj so poklicali policijo in gasilce, ti so prišli preverit, kaj se dogaja.

V papirnici Goričane danes nihče ni želel stopiti pred kamero. Ravno tako danes nikomur niso dovolili do kanala, kjer naj bi še včeraj tekla modro obarvana voda. Betonski kanal tik ob reki Sori je namreč v celoti na območju papirnice, ki je obdana z ograjo. Prvi sosed je zaposlen ravno v papirnici. Razlog za modro barvo naj bi bila dvignjena zapornica na hidroelektrarni na začetku kanala in je tik ob lani odprti biološki čistilni napravi.

PH vode naj ne bi izstopala

Vzroce so včeraj vzeli tako zaposleni v papirnici kot tudi policisti. Ti danes potrdijo, da je bila izmerjena vrednost PH vode, ki po vrednosti ni izstopala. Za potrebe nadaljnjih analiz so bili zavarovani vzorci vode. Na policiji dodajajo, da je bil o dogodku obveščen Inšpektorat za okolje. A ko preverjamo na inšpektoratu, nas presenetijo, da inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor ni seznanjena s tem primerom, niti o onesnaženju.

Obarvana zaradi betonskega dna?

So se pa popoldan odzvali pisno iz papirnice. Zaradi zaprte zapornice naj bi se v kanal zlivala le meteorna voda. Vzorčenje je pokazalo, da je popolnoma brezbarvna in prozorna, zaradi betonskega dna pa je dobila modrikasto barvo. Ob rjavkasto obarvani Sori pa naj bi to še dodatno izstopalo. Ali to drži pa bo morala potrditi še analiza, ki jo bodo v prihodnjih dneh opravili na policiji.