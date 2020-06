Pozor: popoldne spet možne plohe in nevihte

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo na vzhodu večinoma sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu zahodne in osrednje Slovenije bodo krajevne plohe ali nevihte. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.

Tudi v nedeljo popoldne možne plohe in nevihte

V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v zahodnih krajih plohe in nevihte, ki se bodo v noči na ponedeljek razširile na večji del države. Jugozahodni veter se bo okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo oblačno s pogostimi padavinami, tudi nevihtami. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo še deževalo.