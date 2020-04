Pozor: danes možni močnejši nalivi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bodo po Sloveniji pojavljale plohe in nevihte. Nov teden bo v začetku precej vetroven in suh.

Danes bo na severovzhodu spremenljivo oblačno s posameznimi plohami. Drugje bo dopoldne dokaj sončno. Pihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer se bo od severovzhoda pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija.

Kako se bodo gibale temperature:

Ponoči bo ponekod v notranjosti rahlo deževalo, padavine bodo do jutra večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja, v notranjosti pa bo pihal severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Oblačnost po državi:

Ponedeljek nekoliko bolj svež

Jutri bo sprva večinoma oblačno, popoldne pa se bo oblačnost trgala. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

V torek bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo v južni polovici države. Veter se bo nekoliko okrepil. V sredo bo precej sončno, na jugu lahko še bolj oblačno. Še bo vetrovno.