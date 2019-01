Požar uničil stanovanjsko hišo in apartma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj po 16. uri je na zagorelo na Velikem Boču v občini Selnica ob Dravi. Ogenj je uničil stanovanjsko hišo in apartma.

Ogenj je uničil stanovanjsko stavbo velikosti 140 kvadratnih metrov in pomožni objekt velikosti 80 kvadratnih metrov, piše na spletnih straneh Uprave za zaščito in reševanje.

V intervenciji je sodelovalo preko 50 gasilcev iz prostovoljnih društev Slemen, Selnica, Smolnik, Ruše, Lovrenc na Pohorju in Kapla.

Po poročanju 24ur.com naj bi v požaru zgorela stanovanjska hiša in apartma, k sreči pa v objektih ni bilo nikogar. Po prvih podatkih naj bi bilo škode za od 80 do 100 tisoč evrov.

Gasilci so imeli po pisanju medija težko nalogo, saj gre za težko dostopen teren, soočali pa so se tudi s pomanjkanjem vode, po katero so morali večkrat v dolino.