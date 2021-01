Požar uničil hišo v Trenti

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da sta v celoti pogorela streha iz lesene kritine in leseno prvo nadstropje, prav tako je bil v celoti uničen tudi pritlični bivalni del stanovanjske hiše, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Policisti policijske postaje Bovec so glede na dosedanje ugotovitve okoliščin požara tujo krivdo izključili in bodo s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Gasilci posredovali na težko dostopnem terenu

Pri požaru so posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Bovec, PGD Srpenica in PGD Trenta, ki so požar dokončno pogasili v nedeljo okoli 3. ure v nočnem času. Skupno je sodelovalo 40 gasilcev z osmimi vozili. Po zaključku gašenja so gasilci ostali na požarni straži.

Požar na težko dostopnem mestu na levem bregu Soče je gasilcem uspelo pogasiti, zavarovati sosednjo stanovanjsko hišo, hlev in drugo premoženje ter preprečiti širitev požara. Gašenje z vodo so močno ovirale nizke temperature, je za STA povedal tiskovni predstavnik Občine Bovec Milan Štulc.

V nedeljo zjutraj je bil o požaru obveščen tudi župan Valter Mlekuž, ki si je skupaj s poveljnikom občinskega štaba Civilne zaščite Bovec Edijem Melincem ogledal požarišče, lastniku pa ponudil pomoč - najprej z začasno nastanitvijo, nato še pri obnovi objekta. "Najprej izrekam zahvalo in pohvalo gasilcem, ki so na težko dostopnem terenu posredovali v res v najkrajšem možnem času in naredili vse, kar je bilo v danih razmerah mogoče storiti.

"Zopet se je izkazalo, kako pomembni sta dobra opremljenost in usposobljenost gasilskih enot, naši gasilci pa so zopet dokazali svojo vrhunsko usposobljenost," je Štulc v sporočilu zapisal izjavo bovškega župana. Že v nedeljo dopoldne so začeli urejanje požarišča, lastniku pa so v popoldanskem času pripeljali zabojnik za skladiščenje stvari, ki v požaru niso bile poškodovane, piše STA.