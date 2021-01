35-letnika zalotili pri vlomu v gostinski lokal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto okoli 2.30 so policijo obvestili, da nekdo poskuša vlomiti v gostinski lokal v Grosupljem. Na kraj je odšlo več patrulj, ki so v okolici kmalu prijele 35-letnega osumljenca. Moškemu so za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.