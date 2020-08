Potrdili devet novih okužb, umrl še en človek

V Sloveniji so v soboto potrdili še devet okužb z novim koronavirusom in eno smrtno žrtev.

Do zdaj so pri nas potrdili 2.180 okužb s koronavirusom, skupaj pa je umrlo 120 bolnikov s covid-19. V državi je trenutno 234 aktivnih primerov okužb. Po podatkih spletne strani covid-19.sledilnik.org so dva nova primera okužb v soboto potrdili v občini Kranj, po enega pa v naslednjih občinah: Ljubljana, Kamnik, Rogatec, Litija, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah in Šoštanj.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 1. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 374

- Št. pozitivnih: 9

- Št. hospitaliziranih: 22

- Št. oseb na intenzivni negi: 2

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0

- Število umrlih: 1@NIJZ_pr @MinZdravje pic.twitter.com/TmJqQ5rGkq — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 2, 2020

Ljubljana s 362 potrjenimi primeri ostaja občina z največ okuženimi, sledita pa občini Šmarje pri Jelšah, kjer so našteli 175 okužb, in Ljutomer s 138 potrjenimi primeri. V občini Hrastnik se razmere očitno umirjajo, saj tam že tretji dan zapored niso potrdili novih okužb, poroča STA.