Poslanec nagovarjal k nasilju: policija preverja, ali je to prekršek

"V povezavi z javno razpravo, ki se je razvila v povezavi z izjavo (...), v policiji preverjamo okoliščine suma storitve morebitnega prekrška," so nam po izjavi Dušana Šiška, ki je pritegnila veliko medijske pozornosti, danes povedali na policiji. Za kakšen prekršek bi lahko šlo, ne povedo.

Včeraj smo poročali, da je Šiško v ponedeljek na seji odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo o problematiki na južni meji med drugim dejal: "To, kar se dogaja zdaj, da je pri Italiji enega taksista malo z nožem ranil, policist ga je ustrelil v nogo, mi je čudno, da so mu sploh dovolili, da ga še niso ovadili sami policisti. Če bi mene vprašal, jaz bi mu dal šus v glavo. Ker take stvari …"

Izjavo sta kritizirala le dva od prisotnih poslancev, Nataša Sukič iz Levice in Jani Möderndorfer iz SMC in , medtem ko šef odbora in vodja razprave Zvonko Černač poslanca SNS ni niti opomnil. Dejal je, da mu poslovnik DZ tega ne omogoča.

Bobnarjeva ga ni prijavila

Direktorica policije Tatjana Bobnar dejanja poslanca ni naznanila policiji, saj je vedela, da ne vsebuje vseh elementov suma kaznivega dejanja, pravijo na policiji. Foto: STA Na seji je sedela tudi direktorica policije Tatjana Bobnar, ki pa - kot so nam danes pojasnili na policiji - primera ni prijavila. Kot pravijo na policiji, izjava ni dovolj, da bi mu lahko očitali sum kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

"Generalna direktorica policije bi v primeru obstoja elementov suma kaznivega dejanja to zaznala in sprožila kazenski postopek. V konkretnem primeru pa vsi elementi kaznivega dejanja niso podani, saj ni bil konkretno ogrožen ali moten javni red in mir, in ne gre za spodbujanje ali razpihovanje v smeri sovražnosti, nasilnosti ali nestrpnosti na takšni stopnji, ki bi že sama po sebi ogrožala ali motila javni red in mir kot to predvideva usmeritev vrhovnega tožilstva ter uveljavljena sodna praksa," so nam pojasnili na policiji.

Kot smo že poročali včeraj, si naši organi pregona zakon razlagajo tako, da abstraktna nevarnost ni dovolj, podana mora biti konkretna nevarnost ter objektivna verjetnost kršitve javnega reda.

Več v članku Poslanec bi migrantu poslal "šus v glavo". Ker je premalo konkreten, ga ne bo nihče preganjal.