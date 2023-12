Poslanec Miha Lamut: Čudi me, kar je storila Vida Čadonič Špelič

"Kot predsednik preiskovalne komisije skrbim za njeno zakonito in učinkovito delovanje, pri čemer lahko v skladu z zakonom o parlamentarni preiskavi in relevantnim poslovnikom zaprosim za določeno pomoč tudi druge organe," je v izjavi za javnost zapisal prvi mož komisije, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, Miha Lamut in dodal, da bo komisija procesne posledice vpogleda Sove v pričanje Tatjane Bobnar in Boštjana Lidnava obravnavala na naslednji seji. Ob tem se čudi nad tem, da naj bi poslanka NSi in članica omenjene komisije Vida Čadonič Špelič z vsebinami z zaprtega dela seje seznanila poslance svoje poslanske skupine.