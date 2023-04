Poskus umora v Poljčanah: obtožena očitke zavrnila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aljaž Verhovnik je maja lani priznal napad na nekdanjega partnerja svoje žene in bil za poskus umora obsojen na sedem let zapora. A višje sodišče je sodbo razveljavilo in jo vrnilo prvostopenjskemu sodišču. Žena Patricija Verhovnik ni priznala krivde, a se zaradi dolgotrajnega predobravnavnega naroka zanjo takrat še ni začela glavna obravnava, zato jima mariborsko okrožno sodišče zdaj sodi skupaj. Foto: STA/Andreja Sršen Dobaj

Aljaž in Patricija Verhovnik, ki se morata zagovarjati na sodišču zaradi obtožb o poskusu umora nekdanjega obtoženkinega partnerja lani v Poljčanah, sta danes predstavila svoja zagovora. Zatrdila sta, da trditve oškodovanca in s tem očitki tožilstva ne držijo. Po besedah prvoobtoženega je oškodovanec napadel njega.

Sojenje zakoncema se je v tej obliki začelo januarja. Prvoobtoženi Aljaž Verhovnik je že takrat v pisnem zagovoru, ki ga je prebral njegov zagovornik, navedel, da so ga v prvotno priznanje napada na nekdanjega ženinega partnerja pregovorili policisti.

Danes je dopolnil svoj zagovor, vendar predsednica sodnega senata Maša Blažeka tokrat ni dovolila, da spisano besedilo prebere njegov odvetnik, to je moral storiti sam. Ponovil je, da zagovor, ki ga je podal v fazi preiskave napada, ne temelji na dejstvih, temveč je takrat govoril tako, "kot so želeli policisti".

Nadalje je povedal, da je 16. januarja lani zvečer šel do hiše oškodovanca, da bi mu rekel, naj neha nadlegovati ženo. Nagovorjeni naj se ne bi želel pogovarjati, začela sta se ruvati. "S telesom me je stisnil ob fasado hiše in v obrambi sem vzel nož, ki je ležal na tleh, in se poskušal braniti," je opisal dogodek Aljaž Verhovnik.

"Moj namen ni bil vzeti mu življenje, želel sem se samo pogovoriti z njim in ga prestrašiti," je še povedal prvoobtoženi. Če bi bilo res, da ga je razjezila oškodovančeva vloga za ugotavljanje očetovstva hčerke, bi to lahko storil že prej, je dejal in zanikal trditve oškodovanca, da se prej nista poznala.

Tudi njegova žena Patricija Verhovnik, ki se je očitkov o pomoči pri poskusu umora do današnjega dne branila z molkom, je v svojem zagovoru trdila, da sta se njen zdajšnji mož in nekdanji partner poznala, zato ne držijo navedbe tožilstva, da je ona pokazala možu, kje živi oškodovanec, in mu dajala še nekatera druga navodila. "Nisem vedela, kaj je poskušal Aljaž narediti, kaj šele da bi mu pomagala," je navedla.

Aljaž in Patricija Verhovnik na sodišču Foto: STA/Andreja Sršen Dobaj

Patricija Verhovnik je pojasnila, da s prejšnjim partnerjem ni imela lepega razmerja, da je bil tudi nasilen in da ga je zapustila, ker se je bala, da bi jima s hčerko kaj naredil. "Vem pa, da se stvari rešujejo na sodišču in ne tako, kot se nama z Aljažem zdaj očita," je povedala.

Sodni senat je nato znova zaslišal oškodovanca in mu postavil še nekaj vprašanj glede poteka dogodkov usodnega večera. Ta je ponovil, da ga je napadalec napadel s hrbtne strani, ko je čepel ob psu pred hišo. V rokah naj bi imel nož, ko ga je izgubil, pa naj bi napadalec iz jakne potegnil dleto in ga z njim pičil v vrat. Kazensko ovadbo je podal proti neznani osebi, saj prvoobtoženega takrat še ni poznal, je zatrdil oškodovanec. Prepričan je, da je dleto, ki so ga našli v peči na domu prvoobtoženega, tisto, s katerim je bil napaden.

Ker je sodišče ugodilo predlogu tožilke za pritegnitev izvedenca s področja računalništva, ki bi razjasnil še vedno odprta vprašanja v zvezi s podatki na telefonih obtoženih, se bo sojenje nadaljevalo septembra.

