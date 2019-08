Porušil znamenito mitnico, čeprav bi jo moral obnoviti #video

Pred dobrim letom je mitnica še krasila vas, danes pa so ostale le ruševine. Težave so se začele že leta 2009, ko je stavbo in z njo mitnico kupil Danilo Slokar, danes poslanec Deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine kot kandidat nacionalistične stranke Liga.

Prvotni načrti so padli v vodo

"Tukaj je imel namen pripraviti apartmaje, potem je ta investicija padla v vodo, od takrat naprej smo že v krajevni skupnosti videli, da te zadeve ne gredo v pravo smer," je povedala Neva Filipčič, predsednica Krajevne skupnosti Dutovlje. Občina Sežana je Slokarju ponudila nadomestno stavbo, pogodbo so že skoraj podpisali, a je tik pred zdajci vse padlo v vodo. "In od takrat naprej so se stvari dejansko zaostrile, nastala je čudna situacija," pravi Filipčičeva.

Mitnica nekoč.

Rekonstrukcija, ne rušitev

Gradbeno dovoljenje, izdano leta 2010, je predvidevalo rekonstrukcijo mitnice. ''Ne pa porušitev, ki se je zgodila lansko leto," pravi Jožko Čuk, član Turističnega društva Kras.

V Dutovljah rušitvi mitnice niso nasprotovali le zato, ker gre za kulturno dediščino. ''Na stotine ljudi, tudi turistov, ne more dostopati do parcel, svojih domov, svojih kleti in do svojih vrtov," pravi Čuk.

Pogled na porušeno mitnico sredi vasi krajane jezi. "Čudi nas, da inšpekcijske službe toliko časa to dopuščajo," dodaja.

Zdaj se dogovarjajo, da bi občina ta zemljišča odkupila, zdajšnji lastnik pa bi po tem dogovoru z občino lahko v Sežani kupil katero drugo zemljišče.