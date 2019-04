Pomagajte upokojenki Dragici, da dobi kopalnico, WC in kuhinjo #video

Upokojenki Dragici Jeršin iz Podžage je naše včerajšnje pojasnilo javnega zapisa iz zemljiške knjige po 12 letih trpljenja vendarle prižgalo upanje za boljše življenje. Nedokončano hišo, v kateri ima pravico bivati do smrti, bo končno lahko začela urejati. Ponudbo za dimnik že ima, nujno pa bi potrebovala tudi stopnice do hiše in kopalnico. Potrebuje tudi poslovnega skrbnika, ki bo bedel nad porabljanjem denarja. V preteklih letih jo je namreč opeharilo več ljudi, zaradi katerih je zapadla v dolgove.

Dragica Jeršin je Center za socialno delo zapuščala z vedrim obrazom. Kot je dejala, je zelo vesela, ker ji pomagajo in rešujejo, kar se da. Zdaj končno ve, da ji služnostna pravica bivanja, ki je v zemljiški knjigi vknjižena kot užitek, omogoča, da začne urejanje hiše. Ima pravico do tega, da dobi kanalizacijo in ogrevanje. Prva naloga je gradnja dimnika. Želi pa si še kopalnico, WC, kuhinjo, vodo in stopnice.

Da bi ji vse to uspelo in zato, ker je bila v preteklosti večkrat opeharjena, je nujna pomoč poslovnega skrbnika, je prepričan župan. "Tukaj, če se grdo izrazim, krožijo neki krokarji. In to je treba preprečiti. Zelo je pomembno, da ji najdemo nekega človeka, ki je gotov in z vso iskrenostjo skrbi za takega človeka," je dejal župan Velikih Lašč Tadej Malovrh.

In na Centru za socialno delo so ga že našli. Trenutno z njeno pokojnino razpolaga sovaščanka, ki želi ostati anonimna. V zadnjih šestih mesecih sta ji s prijateljico pomagali, da se je vsaj nekoliko postavila na noge. Kmalu pa bo tudi uradno postala njena skrbnica.

Za Dragico Jeršin se začenja novo poglavje v življenju. Da bi ga v polnosti zaživela, pa še vedno upa na pomoč dobrotnikov.