Pomagajte jim, zaradi selitve jih bo zvečer na cestah polno

Kot so sporočili s kranjske območne enote zavoda za varstvo narave (ZRSVN) in Mestne občine Kranj, bo že to soboto in nedeljo ob deževnem vremenu med 19. in 23. uro zaprta cesta severno od Bobovških jezerc in skozi gozd ob jugozahodnem robu Brda. V prihodnjih treh tednih pa sledijo še akcije prenosa dvoživk čez cesto pod Joštom.

"S prenašanjem dvoživk čez cesto v času spomladanskih selitev pomembno prispevamo k varstvu dvoživk, ki so zelo pomemben del ekosistema in prispevajo k njegovi uravnoteženosti. Dvoživke uravnavajo številčnost žuželk, polžev in pajkov, s katerimi se hranijo. Na njihovem jedilniku se tako znajdejo tudi komarji in vrste, ki ljudem povzročajo škodo na vrtovih in poljih," so pojasnili na kranjski območni enoti zavoda za varstvo narave.

Kot so dodali, so dvoživke tudi pomemben pokazatelj stanja narave, saj so občutljive na spremembe in zato med najbolj ogroženimi živalskimi skupinami. Ko v naravi opazimo upad dvoživk, pomeni, da se v njej dogajajo velike spremembe, ki jih sicer še ne bi opazili. Tako velika številčnost in pestrost vrst dvoživk kažeta na dobro stanje okolja, upad pa na slabšanje.

Dogaja se ob deževnih dneh

Največjo grožnjo dvoživkam predstavljata uničevanje primernih življenjskih prostorov in smrtnost na cestah v času selitev na mrestišča. Dvoživke namreč zaradi svojega življenjskega kroga potrebujejo vode, kjer se razmnožujejo, in gozdove ali travnike, kjer preživijo večino življenja. Spomladi se žabe s kopnega selijo k vodam, kjer bodo odložile mrest in poskrbele za nadaljevanje vrste.

Ljudje smo dvoživkam s cestami presekali njihove ustaljene selitvene poti. V kranjski mestni občini med pomembne selitvene poti, ki jih prečka cesta, spadata cesta proti Joštu in cesta severno od Bobovških jezerc, ki se nadaljuje skozi gozd mimo Brda. Cesta severno od Bobovških jezerc in skozi gozd ob jugozahodnem robu Brda bo zato v času selitev, torej ob deževnih večerih med 19. in 23. uro, zaprta.

Pod Joštom pa bodo v prihodnjih treh tednih potekale akcije pomoči pri prečkanju cest dvoživkam ob deževnih dneh med 18. uro in 20.30. Točne dneve akcij bo Mestna občina Kranj objavljala na svoji spletni strani. Prvi mogoči datum je 14. marec, če bo deževen večer, nato pa 17. in 18. marca, če bo mokro in bodo temperature vsaj okoli pet stopinj Celzija ali višje.