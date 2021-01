Poljska: zaradi splava na ulicah več tisoč ljudi

V skladu z odločitvijo sodišča, ki je bila pozno v sredo objavljena v uradnem listu, bo odslej v tej večinsko katoliški državi splav dovoljen samo v primeru ogroženosti življenja in zdravja matere ter v primeru utemeljenega suma, da je nosečnost posledica incesta ali posilstva.

Ustavno sodišče je namreč 23. oktobra lani razsodilo, da umetna prekinitev nosečnosti v primeru hudih deformacij zarodka, ki je bila dovoljena v skladu z zakonom iz leta 1993, ni v skladu z ustavo, ker krši ustavno zagotovljeno pravico do življenja.

Za spremembe zakonodaje so si prizadevali poslanci iz vladajoče desne stranke Pravičnost in razvoj (PiS), ki so se tudi obrnili na ustavno sodišče.

Več tednov potekali množični protesti

Po objavi sodbe oktobra lani so več tednov na Poljskem potekali množični protesti, zvrstilo se je tudi več kritičnih odzivov na odločitev, tako na Poljskem kot v tujini.

Nasprotniki spremembe so se na ulice znova podali v sredo. V Varšavi so se protestniki zbrali pred poslopjem ustavnega sodišča, nato pa se odpravili do sedeža vladajoče stranke PiS. Vzklikali so gesla v podporo svobodnemu dostopu do umetne prekinitve nosečnosti in proti vladajoči stranki.

Na transparentih, ki so jih nosili, so bili med drugim napisi "Jaz mislim, jaz čutim, jaz odločam" in, "Svoboda izbire brez terorja" ter "To pomeni vojno", poročajo tuje tiskovne agencije.

Mirni protesti so potekali po vsej državi, vključno z mesti Katovice, Lodž, Vroclaw in Szczecin, nadaljevali pa naj bi se tudi v prihodnjih dneh, piše nemška tiskovna agencija dpa.