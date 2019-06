Policisti v Kolpi našli moško truplo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novomeški policisti so ob varovanju državne meje v ponedeljek popoldne v reki Kolpi pri Bregu opazili moško truplo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Kriminalisti so ob ogledu ugotovili, da je bilo truplo v vodi že dlje časa, na njem pa ni bilo znakov nasilja.