Policisti prijeli dva osumljenca sobotnega ropa na Igu

Na kraj dogodka je prispelo več policijskih patrulj, za iskanje vozila so aktivirali tudi policijski helikopter. "Vozilo je bilo najdeno, na podlagi zbranih obvestil pa sta bila v nadaljevanju prijeta tudi osumljenca," so navedli na PU Ljubljana. Za čas zbiranja obvestil so jima odvzeli prostost. Foto: STA