Policisti obnemoglo stanovalko rešili iz zadimljenega stanovanja

Zaradi požara je bilo celotno stanovanje zadimljeno. Policisti, ki so prvi prispeli na kraj dogodka, so skozi okno pritličnega stanovanja vstopili v objekt in našli obnemoglo osebo. Iz stanovanja so jo skozi okno nato rešili tudi ob pomoči gasilcev, ki so prispeli na kraj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Gasilci so manjši požar, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, pogasili. Stanovalka je bila zaradi vdihavanja dima odpeljana v UKC Ljubljana, njeno življenje pa ni ogroženo. Prav tako sta bila zaradi vdihavanja dima zdravniško oskrbljena dva policista.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.