Policisti na shodu zasegli transparent z neprimerno vsebino

Policisti so v središču Ljubljane popoldne opravili varovanje neprijavljenega shoda in zasegli transparent z neprimerno vsebino. Že 18. petek zapored je namreč potekal protivladni protest. Na Prešernovem trgu se je zbrala večja množica ljudi, ki je z žvižgi pospremila govorce na protestu.

Shod se je začel okoli 19. ure, ko so se protestniki začeli zbirati na Prešernovem trgu, okoli 30 posameznikov pa se je zbralo na Trgu republike. Okoli 1500 zbranih protestnikov s Prešernovega trga je nato odšlo po ljubljanskih ulicah pred poslopjem vlade na Gregorčičevi ulici, kjer se je shod okoli 20.30 končal, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, so zapisali v sporočilu za javnost.

Policisti so pri varovanju shoda zasegli transparent z neprimerno vsebino ter ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih in eno kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru.

Po navedbah policijske uprave policija nadaljuje zbiranje obvestil in bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepala v skladu z zakonodajo.